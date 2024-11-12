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Умер автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

Автор песни «Александра» Дмитрий Сухарев умер на 95-м году жизни
Дмитрий Сухарев
Дмитрий СухаревИсточник: Legion-Media.ru

Российский поэт, бард Дмитрий Сухарев ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом заявил поэт Александр Правиков на своей странице ВКонтакте.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — сказано в сообщении.

Сухарев родился 1 ноября 1930 года. Он написал песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», а также сборники стихов «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и других. Кроме того, он был автором трудов по физиологии нервных клеток.