Умер автор песни «Александра» из «Москва слезам не верит»

Российский поэт, бард Дмитрий Сухарев ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом заявил поэт Александр Правиков на своей странице ВКонтакте.
«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — сказано в сообщении.
Сухарев родился 1 ноября 1930 года. Он написал песню «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», а также сборники стихов «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег» и других. Кроме того, он был автором трудов по физиологии нервных клеток.