Китай и Россия планируют снять совместную кинокартину по роману Лю Цысинь

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия планируют снять совместный фильм по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысинь «Шаровая молния». Об этом ТАСС рассказала китайский кинопродюсер Джин Ху.
«Планируется общий проект (России и китайской кинокомпании CMC Pictures — прим. ТАСС). В ближайшее время намерены заняться [разработкой и созданием проекта] по мотивам романа “Шаровая молния” Лю Цисынь», — рассказала Джин Ху, подчеркнув, что к съемкам также будут привлечены актеры и кинорежиссеры из России.
Как рассказала собеседница агентства, съемочная группа из Китая приехала в Россию на разведку локаций, так как часть сюжета происходит именно здесь. Сейчас, по словам Джин Ху, проект находится на стадии предпроизводства и требует большой подготовки.
Лю Цысиня называют главным китайским фантастом. В конце февраля этого года в «Букмейте» вышел сборник «О муравьях и динозаврах», 21 марта от шоураннеров «Игры престолов» для Netflix была представлена экранизация его книги «Задачи трех тел».
16 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали в Пекине старт перекрестным годам культуры двух стран. В связи с этим запланировано более 230 мероприятий, которые пройдут в примерно 90 городах России и Китая.