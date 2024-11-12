Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Китай и Россия планируют снять совместную кинокартину по роману Лю Цысинь

Как рассказала кинопродюсер Джин Ху, в съемках, в частности, задействуют российских актеров и кинорежиссеров
Китайский писатель-фантаст Лю Цысинь
Китайский писатель-фантаст Лю ЦысиньИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Китай и Россия планируют снять совместный фильм по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысинь «Шаровая молния». Об этом ТАСС рассказала китайский кинопродюсер Джин Ху.

«Планируется общий проект (России и китайской кинокомпании CMC Pictures — прим. ТАСС). В ближайшее время намерены заняться [разработкой и созданием проекта] по мотивам романа “Шаровая молния” Лю Цисынь», — рассказала Джин Ху, подчеркнув, что к съемкам также будут привлечены актеры и кинорежиссеры из России.

Как рассказала собеседница агентства, съемочная группа из Китая приехала в Россию на разведку локаций, так как часть сюжета происходит именно здесь. Сейчас, по словам Джин Ху, проект находится на стадии предпроизводства и требует большой подготовки.

Лю Цысиня называют главным китайским фантастом. В конце февраля этого года в «Букмейте» вышел сборник «О муравьях и динозаврах», 21 марта от шоураннеров «Игры престолов» для Netflix была представлена экранизация его книги «Задачи трех тел».

16 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали в Пекине старт перекрестным годам культуры двух стран. В связи с этим запланировано более 230 мероприятий, которые пройдут в примерно 90 городах России и Китая.