Режиссер Урсуляк выступил против употребления мата в театре и кино

«Я согласен с нашим президентом, что мат — это часть языка. Причем, больше того, скажу, это неотъемлемая часть языка, это крайне важная часть языка, — отметил собеседник агентства. — Другой разговор, что пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно. Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино».