Режиссер Урсуляк выступил против употребления мата в театре и кино

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер Сергей Урсуляк выступил против употребления нецензурной лексики в театральных и кинопостановках. По его мнению, которым он поделился с ТАСС, пользоваться этой частью русского языка нужно очень аккуратно.
«Я согласен с нашим президентом, что мат — это часть языка. Причем, больше того, скажу, это неотъемлемая часть языка, это крайне важная часть языка, — отметил собеседник агентства. — Другой разговор, что пользоваться этой частью языка нужно очень аккуратно. Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино».
Урсуляк считает, что мат может использоваться только тогда, когда есть художественная необходимость в использовании этой части нашей речи.
«Таких случаев не так много, и поскольку наши классики и кино, и театра, и литературы избегали этого, то я не понимаю, почему, так сказать, Васе Пупкину и Леше Попкину нельзя этого избежать в своих творениях», — сказал режиссер.
Он отметил, что сейчас считается, что «мат — это как бы правда». «Причем мне нравится, что все кино состоит из сплошного вранья, но вот мат — это единственное, что связывает с правдой», — сказал собеседник агентства, добавив, что это выглядит чудовищно.
«Я сторонник того, чтобы это категорически запретить и разрешать только тогда, когда это действительно художественно необходимо. Такие случаи тоже бывают», — указал собеседник агентства. «Не буду опять же строить из себя, я этой частью языка пользуюсь, говорю и очень часто на нем даже думаю», — заключил он.
Ранее на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России президент РФ Владимир Путин отреагировал на эмоциональное выступление актрисы Екатерины Гусевой и указал, что мат остается частью русского языка и бороться с его повсеместным употреблением можно, лишь повышая общую культуру.