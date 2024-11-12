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Хотиненко планирует снять продолжение «Макарова»

Режиссер не исключил, что затронет в этой картине тему искусственного интеллекта
Владимир Хотиненко
Владимир ХотиненкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко планирует снять фильм про оперную певицу Галину Вишневскую и продолжение картины «Макаров». Об этом он сообщил ТАСС.

«У меня в планах — снять (как раз я про искусственный интеллект говорил, и с этой темой связано) продолжение фильма “Макаров”. Ему 30 лет исполнилось», — сказал режиссер.

Фильм «Макаров» Хотиненко 1993 года стал лауреатом нескольких кинофестивалей, в том числе премии «Ника». Как сообщил постановщик, он придумал продолжение этой истории.

«У меня история про то, как мальчик, который в том фильме был трехлетним, стал взрослым, стал продвинутым айтишником. И поскольку папу не видел, не помнит уже, он создал его аватар», — рассказал собеседник агентства. Тема искусственного интеллекта, по его словам, сегодня очень важна, прятаться от нее ни в коем случае нельзя.

Также в задумке — картина про оперную певицу, педагога, народную артистку СССР Галину Вишневскую (1926−2012).

«Есть еще тема про Галину Вишневскую. Она была невероятной совершенно певицей. Про нее книга есть — интересно написано, фантастически. Хотелось бы вот такой ее вернуть в круг жизни — как человека, как певицу», — добавил режиссер.

Владимир Хотиненко дебютировал в кино с приключенческой картиной «Один и без оружия» (1984), которую снял совместно с Павлом Фаттахутдиновым. За годы творчества он создал десятки фильмов и сериалов, среди которых «Мусульманин» (1995), «72 метра» (2004), «Гибель империи» (2005), «Достоевский» (2010), «Демон революции» (2017).