Хотиненко планирует снять продолжение «Макарова»

«У меня история про то, как мальчик, который в том фильме был трехлетним, стал взрослым, стал продвинутым айтишником. И поскольку папу не видел, не помнит уже, он создал его аватар», — рассказал собеседник агентства. Тема искусственного интеллекта, по его словам, сегодня очень важна, прятаться от нее ни в коем случае нельзя.