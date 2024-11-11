Шарлиз Терон примерила откровенное платье и восхитила поклонников

Шарлиз Терон известна своим непринужденным стилем в повседневной жизни. Она предпочитает носить худи, футболки, леггинсы и спортивные штаны. Однако на днях актриса продемонстрировала изысканный образ.
В своих соцсетях Шарлиз предстала в элегантном платье в греческом стиле от итальянского дома высокой моды Schiaparelli. Свой образ она дополнила джинсовым корсетом, который подчеркнул ее фигуру.
«Наконец-то выбралась из спортивных штанов благодаря Schiaparelli и Дэниелу!» — подписала кадры она.
«Чувственно и женственно до невозможности!», «Какая красота! Глаз не оторвать», «Действительно очень необычное платье, так и хочется его рассматривать», — обсудили пользователи Сети.