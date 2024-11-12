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Юлия Снигирь и Сергей Гилев стали супругами в сериале: первые кадры

В драме о вине и прощении «Маяк» их героям приходится склеивать семью из осколков
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Юлия Снигирь и Сергей Гилев на съемках сериала «Маяк»
Юлия Снигирь и Сергей Гилев на съемках сериала «Маяк»

Появились первые кадры со съемок сериала «Маяк», где главные роли исполняют Юлия Снигирь и Сергей Гилев.

Актеры играют супругов — полицейского и врача скорой помощи, буквально живущих на работе. За их младшим сыном, страдающим от тяжелой формы ДЦП, приглядывает старший — Егор. Однажды во время купания братишки парень засыпает и тот захлебывается в ванной. Эта ужасная трагедия полностью меняет жизнь семьи, заставляя каждого задуматься о своей ответственности за произошедшее и своей вине.

Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»

«Самое сложное всегда — заранее сказать, какая получится в итоге героиня, — поделилась Юлия Снигирь, играющая маму мальчиков. — Ты можешь сколько угодно ее придумывать, а потом видишь больного ребенка, и кино начинает жить своей самостоятельной жизнью. Это очень сильная, эмоциональная история, я к ней отношусь с особенным трепетом».

Режиссер сериала Иля Малахова («Привет, мама») рассказала, что съемки проходят в Карелии: «Эта история была написана про “город на воде”, место, где много воды и неба… Мне кажется, в этом Севере очень много тепла — интересно показать, как оно проявляется».

Евгений Кунцевич, Сергей Гилев и Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»
Евгений Кунцевич, Сергей Гилев и Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»

Сценарий «Маяка» написали финалист премии «Большая книга» за роман «Выше ноги от земли» Михаил Турбин и Михаил Шульман, работавший над сериалом «Там, где цветет полынь». В картине также снимаются Макар Хлебников, Марина Васильева, Евгений Кунцевич, Яна Сексте и другие актеры.

Сергей Гилев и Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»
Сергей Гилев и Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»
Юлия Снигирь на съемках сериала «Маяк»

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году.