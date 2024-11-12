Актеры играют супругов — полицейского и врача скорой помощи, буквально живущих на работе. За их младшим сыном, страдающим от тяжелой формы ДЦП, приглядывает старший — Егор. Однажды во время купания братишки парень засыпает и тот захлебывается в ванной. Эта ужасная трагедия полностью меняет жизнь семьи, заставляя каждого задуматься о своей ответственности за произошедшее и своей вине.