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Джона Уика должен был сыграть культовый актер

На главную роль в боевике изначально рассматривался другой голливудский актер
Кадр из фильма «Джон Уик 4»
Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Продюсер и режиссер серии фильмов «Джон Уик» Дэвид Литч признался, что изначально на главную роль рассматривался не Киану Ривз, а другой культовый актер. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

По словам постановщика, легенда боевиков Брюс Уиллис рассматривался студией на роль мстящего своим обидчикам наемного убийцы. Однако в итоге Литч остановился на кандидатуре Киану Ривза, так как актер предложил ему полную отдачу и всевозможную помощь в создании картины.

В итоге лицом франшизы стал именно Киану, а не звезда «Крепкого орешка». Он снялся в четырех картинах, собравших в прокате более миллиарда долларов.

Ранее Киану Ривз рассказал о трюках на съемках «Джона Уика».