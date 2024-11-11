Ян Цапник рассказал о работе поваром на швейной фабрике для глухонемых

«Был даже поваром-кондитером третьего разряда на швейной фабрике для глухонемых, вот такая столовка была специальная. Поварешкой был даже. Я даже помню, мне попалось что в билете — это классификация вторых мясных блюд в питании, потом азу по-татарски и приготовить надо было кисель молочный», — рассказал актер.