Борисов 10 лет женат на актрисе Анне Шевчук, с которой познакомился в студенчестве. Актер признался, что нашел ту единственную, с которой готов прожить всю жизнь. Пара воспитывает двоих дочерей: Марфу и Акулину. В жизни артист старается держаться вдали от шумной толпы, у звезды даже нет соцсетей. Что касается увлечений, известно, что по утрам Юра занимается йогой, которая, по его словам, поддерживает тело в более мобильном здоровом состоянии.