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«Простой русский парень» Юра Борисов: роли, награды и жизнь актера

За роль в фильме «Анора» главного фестивального актера российского кино, вполне вероятно, ждет номинация на «Оскар». Чтобы скрасить ожидание, предлагаем вспомнить, как восходила звезда Юры Борисова и за какие проекты он получил признание
Юра Борисов.
Юра Борисов.Источник: Алексей Молчановский

Юра Борисов занимает прочное место среди самых ярких актеров отечественного кино. Его образ не лишенного благородства гопника полюбился и зрителям, и критикам. Артист был обласкан не только российскими фестивалями, но и рядом европейских. Звезда уже дважды побывала в Каннах, причем в 2021 году Юра представлял ленту «Купе номер 6», а в основном конкурсе смотра участвовала картина «Петровы в гриппе», в которой Борисов тоже сыграл одну из ролей. 

В начале ноября 2024 года Юре спрогнозировали номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в картине режиссера Шона Бэйкера «Анора». По мнению большинства, образ полубандита с доброй душой, который показал Борисов, соответствует представлению американцев о русских, поэтому артист имеет все шансы.

Сегодня в фильмографии Юры Борисова масштабные блокбастеры, экспериментальные ленты, популярные сериалы. Однако в юные годы он и не предполагал, что его жизнь так тесно будет связана миром кино. 

Краткая биография Юры Борисова

Юра родился 8 декабря в подмосковном Реутове. В детстве занимался бальными танцами, а со временем его страстью стала театральная сцена. Правда, глобальных планов он не строил, желая стать архитектором, журналистом и даже путешественником.

К окончанию школы выяснилось, что Юра готов только к поступлению в театральный, поскольку остальными науками он почти не занимался. Борисов пошел по пути наименьшего сопротивления и отдал документы в Щепкинское училище. Студенческие годы принесли ему первые роли и сотрудничество с ведущими театрами столицы. 

После выпуска из учебного заведения Юрия приняли в труппу знаменитого «Сатирикона». Однако спустя год актер принял неожиданное решение уйти. Он испугался, что любимая профессия потеряет в стенах театра свою магию и станет бременем.

Самые яркие проекты роли Юры Борисова

После ухода из театра Борисову открылся мир кино. Довольно быстро режиссеры разглядели его талант и за несколько лет буквально засыпали его предложениями. При этом Юра, как он сам сказал, выбирает не гонорар, а интересный сценарий.

Как-то Юра признался, что всегда вдумчиво подходит к работе, стараясь понять мотивы и характер персонажа. При этом он никогда не сравнивает своих героев с собой, предпочитая смотреть на них со стороны. Вспомним роли Борисова, которые были высоко оценены коллегами и зрителями.

1. Лев, «Ольга» (2018)

Юрий Борисов.
Юрий Борисов в роли Льва.Источник: кадр из сериала «Ольга»

Борисов присоединился к съемочной группе в третьем сезоне. Он сыграл романтичного парня в плаще и шляпе, которого зовут Лев. По сюжету Лев ухаживает за Аней (Ксения Суркова), дочерью главной героини.

На момент съемок «Ольги» Борисов еще не успел высоко подняться по карьерной лестнице, однако с приходом популярности не бросил своего персонажа и завершил его сюжетную линию в продолжении сериала.

2. Серафим Ионов, «Т-34» (2019)

Юра Борисов, Александр Петров, Виктор Добронравов, Антон Богданов.
Юра Борисов, Александр Петров, Виктор Добронравов, Антон Богданов в роли Серафима Ионова, Николая Ивушкина, Степана Василенка, Демьяна Волчкова.Источник: кадр из фильма «Т-34»

Военная драма о молодом курсанте Николае Ивушкине (Александр Петров), который противостоит врагу сначала на поле боя, а потом в концлагере. Герой организовывает побег на знаменитом советском танке вместе с остальными заключенными — их сыграли Виктор Добронравов, Антон Богданов и Юра Борисов. Последний пробовался на главную роль наравне с Петровым, но режиссер Алексей Сидоров увидел его в образе заряжающего Серафима Ионова.

Борисов постарался доработать своего персонажа. Он придумал, что его герой будет гнусавить, поэтому каждый съемочный день вставлял себе в нос два ватных тампона. Историю о том, что Серафим — не от мира сего, Юра тоже придумал сам. 

3. Михаил Калашников, «Калашников» (2020)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Михаила Калашникова.Источник: кадр из фильма «Калашников»

Еще одна военная история с участием Борисова. Здесь ему досталась главная роль — легендарного создателя знаменитого на весь мир АК-47. Калашников получил ранение в самом начале войны, но продолжил защищать родину в тылу, работая над новым оружием. 

Борисов согласился на роль в проекте Константина Буслова, поскольку хотел раскрыть мечты, сомнения и цели главного героя, который создает оружие и потом переживает от осознания того, что сотворил. Однако Юрий не был доволен итогом, поскольку предполагал более многогранное раскрытие своего персонажа. Тем не менее образ оценили и присудили исполнителю «Золотого орла» в категории «Лучшая мужская роль».

4. Алик, «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Алика.Источник: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» (3 сезон)

Действие сериала, который получил три сезона, переносит нас в лихие 90-е. Главному герою Саньке (Егор Губарев) нужно отработать долг за разбитую иномарку. Перед ним стоит выбор: брать пример с бедных и честных родителей или предприимчивого дяди Алика, связанного с криминалом. Дядю, как нетрудно догадаться, сыграл Борисов.

До проекта «Мир! Дружба! Жвачка!» у Борисова уже был похожий образ в фильме «Бык», получившем главный приз на «Кинотавре». Здесь же он постарался сделать Алика веселым, но в тоже время умным и сильным. По мнению поклонников, сериал получил успех именно благодаря Борисову.

5. Алекс, «Серебряные коньки» (2020)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Алекса.Источник: кадр из фильма «Серебряные коньки»

Рождественская сказка о любви бедняка Матвея (Федор Федотов) и аристократки Алисы (Соня Присс). Главному герою приходится столкнуться с Алексом (Юра Борисов) — главарем преступной банды, которая обкрадывает богатеев, разъезжая на коньках. 

Работу Борисова высоко оценил коллега и вечный соперник Александр Петров. Звезда «Льда» признался, что испытал белую зависть, когда увидел Юру на экране. Картина «Серебряные коньки» была удостоена шести статуэток премии «Золотой орел» и получила три «Ники».

6. Леха, «Купе номер 6» (2021)

Сейди Хаарла и Юра Борисов.
Сейди Хаарла и Юра Борисов в роли Лауры и Лехи.Источник: кадр из фильма «Купе номер 6»

Драма финского режиссера Юхо Куосманена о встрече представителей разных мировоззрений и культур в тесном купе и одиночестве в толпе. Студенка Лора (Сейди Хаарла) садится в поезд, где встречает простого русского шахтера Леху (Юра Борисов). Эти отношения начинаются с неприязни, а в финале между героями пробегает искра, но главное, что в Леху влюбляются зрители. 

Роуд-муви получил Гран-при в Каннах, как лучший фильм был номинирован на приз Европейской киноакадемии (Борисов и Хаарла тоже получили номинации), а также попал в номинации «Золотого глобуса» и «Сезара». 

7. Федор, «Капитан Волкогонов бежал» (2021)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Федора Волконогова.Источник: кадр из фильма «Капитан Волкогонов бежал»

Капитан Федор Волкогонов — сотрудник правоохранительных органов эпохи сталинских репрессий. И вдруг ему самому грозит расстрел. Накануне герою является покойный коллега, который предупреждает, что в аду Федора ждут вечные муки, если он не получит прощение хотя бы от одного из его жертв. И персонаж Борисова пытается выполнить сложное задание.

Кино пугает своей реалистичностью, а душевные муки главного героя, который вынужден быть палачом, ощущаешь физически. Картина получила приз на «Кинотавре» и попала в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

8. Глот, «Сто лет тому вперед» (2024)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Глота.Источник: кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фэнтези по мотивам произведений Кира Булычева об Алисе Селезневой переносит нас в будущее, в котором Алиса (Дарья Верещагина) разрабатывает план по спасению матери (Виктория Исакова). Кира Селезнева, пряча подобие миелофона от злых космических пиратов, затаилась в прошлом. Она работает учителем в школе, где учится Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн). 

В истории, конечно же, присутствуют Весельчак У (Александр Петров) и Крыс, который получил здесь имя Глот. Второй злодей производит жуткое впечатление, к тому же он наделен способностью управлять волей жертвы. Непосредственное манипулирование невероятно пластичный персонаж Борисова совершает при помощи рук. 

Интересно, что некоторые сцены снимали в холодном осеннем лесу, и полуголому Юре пришлось несколько часов провести на промерзлой земле. Петров предлагал товарищу что-то вроде подстилки, но Борисов отказался, сославшись на то, что в глазах будет читаться комфорт, а так быть не должно. 

9. Игорь, «Анора» (2024)

Юра Борисов.
Юра Борисов в роли Игоря.Источник: кадр из фильма «Анора»

Премьера драмеди о стриптизерше по имени Анора (Майки Мэдисон), которая выходит замуж за сына русского олигарха Ваню (Марк Эйдельштейн), состоялась в середине октября 2024 года и стала одним из самых громких кинособытий. Сюжет до боли напоминает «Красотку» и нашпигован еще сотней штампов, но это не помешало картине стать триумфатором 77-го Каннского кинофестиваля. Фильму также прочат ряд номинаций на «Оскар».

Напомним, что Борисову традиционно досталась роль гопника, которого посылают в Америку, чтобы разобраться, что там Ваня натворил. По мнению большинства, отвечающий за русскую тоску и пацанский юмор Юра со своей задачей справился. 

Награды и номинации

Подведем итоги: всего фильмография актера, которому в декабре 2024 года исполняется 32 года, насчитывает около 70 проектов. В копилке звезды — две номинации и одна победа на «Золотом орле», приз театральной премии «Золотой лист», номинации Европейской киноакадемии и премии «Ника», номинации кинофестивалей в Сан-Паулу и Вальядолиде, награда премии киноведов «Белый слон» и победа на Международном московском кинофестивале. 

29 октября 2024 года стало известно, что Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards. Церемония награждения пройдет 2 декабря. 

Личная жизнь

Анна Шевчук и Юра Борисов.
Анна Шевчук и Юра Борисов.Источник: Rex / Fotodom.ru

Борисов 10 лет женат на актрисе Анне Шевчук, с которой познакомился в студенчестве. Актер признался, что нашел ту единственную, с которой готов прожить всю жизнь. Пара воспитывает двоих дочерей: Марфу и Акулину. В жизни артист старается держаться вдали от шумной толпы, у звезды даже нет соцсетей. Что касается увлечений, известно, что по утрам Юра занимается йогой, которая, по его словам, поддерживает тело в более мобильном здоровом состоянии. 