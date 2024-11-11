Билет на «Титаник» и ожидание «Оскара». Как Леонардо ДиКаприо покорял Голливуд

Свою первую номинацию на «Оскар» Леонардо ДиКаприо получил еще в 19 лет, но путь к статуэтке оказался долгим — он несколько раз оставался в шаге от победы. Вручения заветной премии актеру в 2018-м ждал, кажется, весь мир — ДиКаприо уже много лет считался суперзвездой, с ним вышли десятки успешных картин. Вспоминаем, какими ролями Лео удалось покорить зрителей и что осталось за кадром самых известных фильмов.
Леонардо ДиКаприо появился на свет в 1974 году. Свое имя будущий актер получил в честь Леонардо да Винчи: по легенде, находясь в животе матери, он впервые задвигался, когда та была в музее и рассматривала картину мастера. Отец Лео, Джордж ДиКаприо, работал художником и распространителем комиксов, мать Ирмелин Инденбиркен — секретарем. Родители Леонардо жили в Лос-Анджелесе (там же прошло все его детство), при этом оба происходили из эмигрантских семей, поэтому у актера немецкие, итальянские и русские корни.
В интервью ДиКаприо нередко с теплом рассказывал о своей бабушке — Елене Смирновой, которая родилась в России, но после революции переехала за границу. Лео любил проводить с ней время, а иногда она сопровождала его на съемках. Родители Ди Каприо развелись, когда ему был год. Он остался жить с матерью, но общался и с отцом, который жил неподалеку.
В детстве Леонардо впечатляли истории о море, исчезающих видах рыб, природных явлениях на воде, он даже мечтал стать океанологом. Но учеба не задалась: Лео неоднократно менял школы, пропускал занятия и с трудом получил аттестат о среднем образовании. К тому же, с ранних лет он был творческим ребенком — танцевал, пародировал окружающих. Родители стали водить на пробы, и он начал сниматься в рекламных роликах и эпизодах сериалов (в том числе в нашумевшей «Санта-Барбаре»): мальчику нравились и съемки, и то, что за них неплохо платят.
Как попасть на «Титаник»
В кино Леонардо ДиКаприо дебютировал, когда ему было 17 лет, — в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3» (1991). Затем практически сразу он получил одну из главных ролей в картине «Жизнь этого парня» (Майкл Кейтон-Джонс), где его партнерами по площадке стали Роберт Де Ниро и Эллен Баркин. Драма увидела свет в 1993 году, и карьера начинающего актера стремительно закрутилась.
В 1990-е фильмы с Леонардо ДиКаприо выходили регулярно: не все из них собирали солидную кассу, но у актера появились поклонники — его заметили и зрители, и критики. За роль Арни, подростка с умственной отсталостью в драме «Что гложет Гилберта Грейпа» (Лассе Халльстрем), Лео впервые был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» — тогда ему было около 20. В этом фильме он играл вместе с Джонни Деппом, в «Дневнике баскетболиста» (2005) — с Марком Уолбергом, в «Быстром и мертвом» (1995) — с Шерон Стоун и Расселом Кроу, в «Комнате Марвина» (1996) — с Мэрил Стрип и Дайан Китон. Лео уверенно влился в голливудский мир, его копилка удачных проектов пополнялась, и он стал одним из самых известных молодых актеров.
Знаковой и отмеченной призом «Берлинале» для него оказалась роль Ромео в мелодраме База Лурмана «Ромео + Джульетта» (1996). А через год на экраны вышел судьбоносный для ДиКаприо «Титаник» Джеймса Кэмерона. Фильм с бюджетом $200 млн на тот момент был самым дорогим в истории кинематографа и самым прибыльным — он собрал в прокате более $2,2 млрд. При этом роль Джека актер мог и не получить: он попросту не хотел изучать сценарий, а на прослушивании, по воспоминаниям Кэмерона, вел себя странно и отказывался читать текст роли вслух.
«Я спокойно ответил Лео, что он может идти и больше не приходить <…> Ведь нам предстояла большая работа. Я не хотел терять время на актера, который не хочет выполнять мои условия", — Джеймс Кэмерон.
Среди других претендентов на роль Джека были Мэттью Макконахи, Том Круз и Джаред Лето. В Леонардо ДиКаприо режиссера смущало не только его поведение, но и внешность — он казался ему слишком щуплым, недостаточно мужественным. Но когда посмотреть на пробы Лео сбежались все женщины из съемочной группы, а между ДиКаприо и Кейт Уинслет моментально возникла «химия», у Кэмерона не осталось сомнений.
«Титаник» получил 11 статуэток «Оскар», при этом церемонию сопровождал скандал — Леонардо ДиКаприо даже не номинировали на приз за лучшую мужскую роль. Поклонники тогда атаковали академию претензиями, а сам актер в знак протеста отказался посещать церемонию. Одна из лучших во всей фильмографии ролей принесла Лео лишь премию канала MTV. Но главной наградой для него, конечно, стала зрительская любовь — ДиКаприо обрел мировую популярность. И на этой волне превратился в одного из самых высокооплачиваемых и востребованных актеров Голливуда.
Любимец Мартина Скорсезе
На рубеже веков ДиКаприо был звездой, но умудрился получить две номинации на антипремию «Золотая малина» и даже стать «счастливым» обладателем одной статуэтки — за роль короля Людовика XIV в картине «Человек в железной маске» (1999). Впрочем, на его карьеру это не повлияло — в нулевые успешные фильмы с Леонардо ДиКаприо выходили один за другим, некоторые из них стали культовыми. Например, «Поймай меня, если сможешь» (2002) Стивена Спилберга: в трагикомедии, основанной на реальных событиях, Лео блестяще сыграл афериста Фрэнка Абигнейла.
В начале 2000-х завязалось многолетнее сотрудничество ДиКаприо с Мартином Скорсезе. Свел их Роберт Де Ниро, который прежде сам был постоянным актером Скорсезе, но в силу возраста уже не мог играть в том же амплуа. Так ДиКаприо и стал новой звездой гангстерских фильмов — их первой со Скорсезе совместной работой стала криминальная драма «Банды Нью-Йорка» (2002). Затем последовал «Авиатор» (2004), который принес Лео первый «Золотой глобус». После были «Отступники» (2006), «Кровавый алмаз» (2006) и «Остров проклятых» (2010).
«Я верю в него. Я знаю, что могу на него положиться. Он полностью погружается в процесс, когда играет… Он действительно гений с точки зрения кинематографа», — Мартин Скорсезе о Леонардо ДиКаприо
На данный момент в фильмографии Леонардо ДиКаприо — семь картин, выпущенных Скорсезе. Кстати, со временем режиссер начал снимать Лео вместе со своим прежним любимцем — Робертом Де Ниро. В претендовавшей на «Оскар» исторической драме «Убийцы цветочной луны» (2023) актеры сыграли главных героев — алчных родственников-американцев, которые в эпоху золотой лихорадки решили нажиться на индейцах, используя для этого самые изощренные и жестокие методы.
Охота на «Оскар»
За свою карьеру Леонардо ДиКаприо удалось поработать со множеством культовых режиссеров. Он снимался у Ридли Скотта в «Совокупности лжи» (2008), в 2010-х получил новую волну популярности с выходом фильмов «Начало» (2010) Кристофера Нолана и «Джанго освобожденный» (2012) Квентина Тарантино. Кстати, у Тарантино актер впервые сыграл злодея — циничного рабовладельца Кэлвина Кэнди. Сотрудничество с режиссером продолжилось на съемках фильма «Однажды в Голливуде» (2019), где Леонардо получил роль вымышленной кинозвезды Рика Далтона. Образ этого персонажа Тарантино так тщательно продумал и окружил легендами даже за пределами картины (например, устроил фейковую ретроспективу фильмов с Далтоном), что многие решили, будто Далтон реально существовал.
В середине 2000-х Леонардо ДиКаприо вернулся к работе с Мартином Скорсезе. Трагикомедия «Волк с Уолл-стрит» (2013), в которой Лео сыграл брокера Джордана Белфорта, получила отличные отзывы критиков и зрителей. Высоко отмечали работу ДиКаприо — эту роль называли одной из главных в его карьере. Когда актера номинировали на «Оскар», многие были уверены, что он получит заветную статуэтку. Но приз в тот год забрал Мэттью Макконахи («Далласский клуб покупателей»).
Приковал к себе внимание Леонардо и выходом «Великого Гэтсби» (2013) База Лурмана. В полку поклонниц ДиКаприо прибыло после того, как он сыграл романтичного, богатого и несчастного Джея Гэтсби, но академия оставалась неприступна — фильм получил две премии «Оскар», при этом актера даже не номинировали.
Триумфальным для Леонардо ДиКаприо оказалось участие в «Выжившем» (2018) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Артист сыграл Хью Гласса — раненого охотника, который пытается выжить в суровых условиях неосвоенного Дикого Запада и отомстить товарищу, который его предал. Съемки были тяжелыми и долгими: большую часть фильма снимали снимали на природе и при естественном освещении, чтобы подчеркнуть характер далекой эпохи и одиночество главного героя. Кстати, в одной из самых известных сцен — той, в которой Гласс сражается с медведем, — ДиКаприо на самом деле дрался с каскадером Гленном Эннисом, которого на монтаже заменили анимированным хищником. А чтобы снять сход лавины на горный склон, с вертолета сбрасывали настоящую взрывчатку. В итоге изнурительная работа принесла Леонардо ДиКаприо долгожданный «Оскар».
Свежие проекты
Среди последних громких проектов с участием ДиКаприо, помимо уже упомянутых «Убийц цветочной луны», — сатирический фильм Netflix «Не смотрите наверх» (2021). Леонардо в нем появился в образе профессора, чья аспирантка (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает летящую к Земле комету. Ученые понимают, что вот-вот может наступить конец света, и пытаются достучаться до политиков и простых граждан, но их предупреждения не воспринимают всерьез.
Сейчас в производстве находится фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за Бактан-Кросс» (The Battle of Baktan Cross). В нем Леонардо ДиКаприо снимается вместе с Шоном Пенном. Детали пока не разглашаются, но, предположительно, это будет приключенческая комедия, премьера которой состоится летом 2025 года.