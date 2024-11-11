Билет на «Титаник» и ожидание «Оскара». Как Леонардо ДиКаприо покорял Голливуд

В детстве Леонардо впечатляли истории о море, исчезающих видах рыб, природных явлениях на воде, он даже мечтал стать океанологом. Но учеба не задалась: Лео неоднократно менял школы, пропускал занятия и с трудом получил аттестат о среднем образовании. К тому же, с ранних лет он был творческим ребенком — танцевал, пародировал окружающих. Родители стали водить на пробы, и он начал сниматься в рекламных роликах и эпизодах сериалов (в том числе в нашумевшей «Санта-Барбаре»): мальчику нравились и съемки, и то, что за них неплохо платят.