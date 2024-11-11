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Янковский снимается во втором сезоне «Фишера»: первые кадры

В продолжении мрачного триллера знакомых героев ждет новое расследование
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»

Начались съемки второго сезона сериала «Фишер», завораживающего и тягучего триллера про поиски жестокого маньяка. К своим ролям вернутся Иван Янковский и Александр Яценко, а компанию им составят Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок.

Как и первый сезон, продолжение сериала будет основано на реальных событиях. Известно, что Евгений Боков (Янковский) и Валерий Козырев (Яценко) займутся поисками опасного убийцы. Но кем окажется новый маньяк и при каких обстоятельствах его будут ловить, — пока держится в секрете.
 

Иван Янковский и Борис Каморзин на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Иван Янковский и Борис Каморзин на съемках второго сезона сериала «Фишер»

«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — говорит сценарист Сергей Кальварский, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы».

Режиссером восьмисерийного проекта «Фишер. Продолжение» стал Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка». Во втором сезоне также появятся Андрей Максимов, Дарья Верещагина, Никита Худяков, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин и другие актеры.

Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»
Иван Янковский на съемках второго сезона сериала «Фишер»

Премьера второго сезона сериала «Фишер» состоится в онлайн-кинотеатре Wink.