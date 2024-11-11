Как и первый сезон, продолжение сериала будет основано на реальных событиях. Известно, что Евгений Боков (Янковский) и Валерий Козырев (Яценко) займутся поисками опасного убийцы. Но кем окажется новый маньяк и при каких обстоятельствах его будут ловить, — пока держится в секрете.

