Начались съемки второго сезона сериала «Фишер», завораживающего и тягучего триллера про поиски жестокого маньяка. К своим ролям вернутся Иван Янковский и Александр Яценко, а компанию им составят Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок.
Как и первый сезон, продолжение сериала будет основано на реальных событиях. Известно, что Евгений Боков (Янковский) и Валерий Козырев (Яценко) займутся поисками опасного убийцы. Но кем окажется новый маньяк и при каких обстоятельствах его будут ловить, — пока держится в секрете.
«Зрителя ждет встреча с новым реальным уголовным делом. Из этических соображений мы пока не можем рассказать, с каким именно, — говорит сценарист Сергей Кальварский, — оно произошло относительно недавно и многие из участников событий еще живы».
Режиссером восьмисерийного проекта «Фишер. Продолжение» стал Александр Цой, известный по сериалам «Смычок» и «Жвачка». Во втором сезоне также появятся Андрей Максимов, Дарья Верещагина, Никита Худяков, Алексей Агранович, Степан Девонин, Борис Каморзин и другие актеры.
Премьера второго сезона сериала «Фишер» состоится в онлайн-кинотеатре Wink.