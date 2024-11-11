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Внук Андрея Миронова заявил, что его хейтят родственники

Андрей Миронов-Удалов признался, что в семье строги к его работам
Андрей Миронов-Удалов
Андрей Миронов-УдаловИсточник: PersonaStars

Внук звезды «Бриллиантовой руки» Андрея Миронова рассказал в интервью для Леди Mail, что его хейтят родственники. По словам актера Андрея Миронова-Удалова, он редко слышит похвалу в свой адрес от семьи.

«Хейтеров нет, у меня вместо них родственники. В нашей семье все довольно строги к моим работам, никто меня никогда ни за что не хвалит. Да и я сам, если честно, пока не считаю, что чего-то добился. Довольства своей карьерой не испытываю. Хочу верить, что самое интересное у меня еще впереди. Я маму с женой не зову на премьеры — предпочитаю сначала разыграться, а уж потом их приглашать. И от этого еще ценнее, если мама скажет слова одобрения моей игры, у меня сразу от этого настроение улучшается. Потому что похвала от мамы — явление редкое. Но я и не обижаюсь, критику я люблю больше, ведь это то, что двигает людей вперед», — признался артист.

Актер родился в браке Марии Мироновой с бизнесменом Игорем Удаловым. Звезда отмечала, что ее карьера сложилась в том числе благодаря бывшему мужу. По словам знаменитости, предприниматель помогал ей учиться во ВГИКе и убеждал не бросать профессию.

Сын Мироновой и Удалова признавался, что не хотел идти по стопам знаменитых родственников. После окончания школы он стал студентом Университета Правительства Москвы, но через год забрал документы и поступил в театральный. В 2021 году актера включили в основной состав труппы театра «Ленком». Ему дали роль в спектакле «Доходное место», с которой начиналась карьера деда. Андрей Миронов-Удалов неоднократно объяснял, что не может отвечать на вопросы о знаменитом родственнике, поскольку совсем его не знал, но он гордится им.

Ранее в сети обсудили сходство четырехлетнего сына Мироновой с его знаменитым дедом.