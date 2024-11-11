Внук Андрея Миронова заявил, что его хейтят родственники

«Хейтеров нет, у меня вместо них родственники. В нашей семье все довольно строги к моим работам, никто меня никогда ни за что не хвалит. Да и я сам, если честно, пока не считаю, что чего-то добился. Довольства своей карьерой не испытываю. Хочу верить, что самое интересное у меня еще впереди. Я маму с женой не зову на премьеры — предпочитаю сначала разыграться, а уж потом их приглашать. И от этого еще ценнее, если мама скажет слова одобрения моей игры, у меня сразу от этого настроение улучшается. Потому что похвала от мамы — явление редкое. Но я и не обижаюсь, критику я люблю больше, ведь это то, что двигает людей вперед», — признался артист.