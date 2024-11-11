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Жена Хабенского ответила на сообщения о своей госпитализации

Журналисты сообщали, что у актрисы якобы диагностировали остеоартрит на ранней стадии
Ольга Литвинова
Ольга ЛитвиноваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса, жена актера Константина Хабенского Ольга Литвинова ответила на сообщения о своей госпитализации, появившиеся 11 ноября в СМИ. Об этом сообщает агентство «Москва».

Она опровергла слухи и заверила, что чувствует себя хорошо.

«Никакой госпитализации нет. Со мной все хорошо», — заявила Литвинова.

Журналисты сообщали, что у актрисы якобы диагностировали остеоартрит на ранней стадии.

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.