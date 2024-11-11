СМИ: Жену Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали

Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.