СМИ: Жену Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали

Жену российского актера Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 43-летней Литвиновой диагностировали остеоартрит — болезнь суставов. Этот недуг вызывает боли в теле и отечность, двигаться становится тяжелее.
У Литвиновой остеоартрит находится в ранней стадии, медики рассчитывают купировать развитие болезни, рассказали в Mash.
В марте сообщалось, что семилетнюю дочь Хабенского госпитализировали в Москве. У девочки выявили заболевание легких.
Константин Хабенский предпочитает держать личную жизнь в тайне и лишь изредка дает интервью, в которых рассказывает о семье. В 2013 году народный артист России женился на актрисе Ольге Литвиновой, а в июне 2016 года у пары появилась дочь Александра. Через четыре года чета Хабенских пополнилась еще одним ребенком — дочерью Верой. При этом у актера также есть сын Иван от первого брака с журналисткой Анастасией Федосеевой.
Ранее жена Хабенского показала, как актер сбрил бороду после завершения съемок.