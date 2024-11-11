Екатерина Шпица рассказала о замершей беременности

На следующий день Шпице необходимо было выйти в свет с мужем — она должна была посетить премьеру фильма. Актриса уточнила, что ей помогли прийти в себя семейная терапия, психолог по перинатальным потерям, информация о том, почему беременность замирает, и, в первую очередь, любовь и поддержка близких.