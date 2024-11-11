Глава МИД Индии назвал важными связи с РФ в кинематографе

В ходе визита в Москву в начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди отмечал, что в основе индийско-российской дружбы лежат связи между народами двух стран. Он подчеркивал, что важную роль в этом сыграл кинематограф. По словам Моди, такие артисты, как Радж Капур, Митхун Чакраборти укрепили дружбу между Москвой и Нью-Дели.