Кологривый предположил, почему мужчины не платят алименты

Актер Никита Кологривый признался в беседе с «Пятым каналом», что не знает точно, почему некоторые мужчины не выплачивают алименты.
«Может быть, они жадные», — заявил актер.
В апреле Кологривый признался, что не живет с дочерью Есенией и женой Александриной Питиримовой. Актер рассказал, что он с женой проходит период, который «лучше, чем был». На данный момент они пока не планируют развод. Актер заявил, что «внутреннее» чувствует за собой ответственность, поэтому несвободен. Артист считает, что рано начал «применять на себя роль мужа».
По мнению Кологривого, необходима зрелость, чтобы стать мужем. Артист считает, что будет «офигительным» супругом в 50 лет, но не в 29.
21 марта Кологривый попал в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане. Сообщалось, что он нападал на работников ресторана, приставал к официанткам и укусил одну из них за отказ в интиме. Суд назначил актеру семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве.
Ранее Никита Кологривый отметил 30-летие на съемках.