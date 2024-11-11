Кологривый предположил, почему мужчины не платят алименты

В апреле Кологривый признался, что не живет с дочерью Есенией и женой Александриной Питиримовой. Актер рассказал, что он с женой проходит период, который «лучше, чем был». На данный момент они пока не планируют развод. Актер заявил, что «внутреннее» чувствует за собой ответственность, поэтому несвободен. Артист считает, что рано начал «применять на себя роль мужа».