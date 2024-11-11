Дубляж — это целое искусство, а задействованные в нем артисты — настоящие волшебники. Они дарят западным звездам неповторимые тембр и интонации, которые настолько прирастают, что кажется, будто Лео ДиКаприо или Брэд Питт на самом деле так и говорят. Мы выделили пятерку выдающихся актеров, о которых расскажем в статье.
1. Сергей Бурунов
На вершине нашего хит-парада — народный артист России Сергей Бурунов, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и многих других. На протяжении уже почти 20 лет именно он озвучивает всех персонажей, которых играет Леонардо ДиКаприо. Исключением стал проект Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», для которой выбрали другого актера. Позже стало известно, что им оказался Владимир Маслаков. В 2000-м в фильме Дэнни Бойла «Пляж» его голосом говорил герой Лео Ричард.
А начиналось все в 2004 году, когда главный герой фильма «Авиатор» Говард Хьюз заговорил с экранов голосом Бурунова. До этого опыт Сергея в дубляже был небольшим. В 1999 году он озвучил персонажа в компьютерной игре The Longest Journey, а спустя четыре года стал голосом Мэттью Макконахи.
После первой картины с ДиКаприо карьера Бурунова устремилась наверх, на его счету более двух сотен иностранных фильмов с Джонни Деппом, Адамом Сэндлером, Ченнингом Татумом в главных ролях. Также он озвучивал персонажей в мультфильмах, таких как «Гадкий я», «Монстры на каникулах», «Элвин и бурундуки».
2. Всеволод Кузнецов
Карьера Всеволод Кузнецов в дубляже началась с диснеевской «Русалочки», причем актер получил приглашение после того, как случайно продемонстрировал свои навыки пародирования на одной из студий. Первой значимой ролью Всеволода стал образ Уилла Смита в «Люди в черном», затем его голосом заговорил Винс Вон в «Парк Юрского периода 2».
На данный момент за Кузнецовым «закреплены» Киану Ривз, Том Круз и Брэд Питт. Также, именно его голосом разговаривает Волан-Де-Морт из «Гарри Поттера» и Кот в сапогах из «Шрэка». Он известен озвучиванием игровых персонажей: Геральта из «Ведьмака», и Джоэла из двух частей The Last of Us. Помимо этого, Всеволод Кузнецов является режиссером дубляжа и автором синхронного текста.
3. Татьяна Шитова
Голос виртуального помощника, который знаком каждому, принадлежит Татьяне Шитовой. В нулевые выпускница Щепкинского училища снималась в кино и сериалах, а сейчас больше известна как актриса дубляжа, на счету которой более 1000 проектов. Татьяна является официальным «дублером» Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диаз и Эммы Стоун. В разное время ее персонажами становились Микаэла Бейнс из «Трансформеров» и Йеннифер из «Ведьмака».
В одном из интервью Татьяна Шитова призналась, что у голливудских звезд безупречная дикция, поэтому они выговаривают буквы даже на высоких скоростях. Также актриса рассказала, что у Йоханссон есть своя фирменная хрипотца, которую Татьяна тоже старается передать, а Диаз периодически практикует развязную неровную манеру речи, что в процессе озвучивания создает определенные проблемы.
4. Владимир Антоник
У выпускника актерского факультета ВГИКа Владимира Антоника более 1000 проектов. Список впечатляет своим разнообразием и масштабом и включает такие хиты, как «Лара Крофт», «Властелин колец», «Матрица» и «Убить Билла». Голосом Антоника говорит Ретт Батлер, Джеймс Бонд и Дарт Вейдер, а в 1980-е он дублировал звезд индийского кино.
Как-то Владимир признался, что успех озвучивания зависит от того, насколько глубоко актер погружается в характер персонажа. Иногда, чтобы прочувствовать героя, нужно подобрать себе похожий образ, поэтому работа над голосом Арнольда Шварценеггера, где требовалось воспроизвести физическую значимость его героя, стала настоящим испытанием. Антоник стал первым официальным голосом Арни в фильмах «Правдивая ложь» и «Последний киногерой».
К слову, Шварценеггера в России озвучивает и Сергей Чихачев, по словам которого, самым трудным в процессе работы над речью «Терминатора» является его акцент, передать который почти невозможно.
5. Александр Гаврилин
Закрывает наш топ бренд-голос одного из телевизионных каналов Александр Гаврилин. Он окончил ВГИК, играл на сцене Московского драматического театра имени Гоголя, снимался в телесериалах «Дикий 3» и «Струны». Признание как артист дубляжа Александр получил благодаря озвучиванию вампира Эдварда Каллена из «Сумерек», после чего продолжил быть голосом Роберта Паттинсона в таких картинах, как «Помни меня» и «Бэтмен».
Кроме Паттисона в копилке Гаврилина герои Эштона Кутчера, Тома Хиддлстона и Пола Радда. Голос Александра звучал в «Трансформерах», «Призрачном гонщике», «Волке с Уолл-стрит» и «Великолепном веке».