На данный момент за Кузнецовым «закреплены» Киану Ривз, Том Круз и Брэд Питт. Также, именно его голосом разговаривает Волан-Де-Морт из «Гарри Поттера» и Кот в сапогах из «Шрэка». Он известен озвучиванием игровых персонажей: Геральта из «Ведьмака», и Джоэла из двух частей The Last of Us. Помимо этого, Всеволод Кузнецов является режиссером дубляжа и автором синхронного текста.