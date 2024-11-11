Дубляж — это целое искусство, а задействованные в нем артисты — настоящие волшебники. Они дарят западным звездам неповторимые тембр и интонации, которые настолько прирастают, что кажется, будто Лео ДиКаприо или Брэд Питт на самом деле так и говорят. Мы выделили пятерку выдающихся актеров, о которых расскажем в статье.