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Байопик о Трампе не выйдет в российский прокат

Фильму «Ученик. Восхождение Трампа» отказали в прокатном удостоверении

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Фильму отказали в выдаче прокатного удостоверения, причины подобного решения пока не называются.

Картина рассказывает о бизнес-карьере будущего президента США Дональда Трампа в 70−80-х годах в Нью-Йорке. Российская премьера ленты о становлении Трампа была запланирована на 14 ноября.

В главной роли снялся Себастиан Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован, Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил автор «На границе миров» Али Аббаси.

Премьера картины состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В американский прокат байопик вышел 11 октября — несмотря на то, что в предвыборном штабе Трампа авторам угрожали судом за «вопиюще ложные утверждения».