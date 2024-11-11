Фильм «Любовь Советского Союза» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за выходные

Кинокартина «Миссия: Красный», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в странах СНГ, собрав 50,8 млн рублей. Фильм повествует о похищении Санты-Клауса. Начальник службы безопасности Северного полюса должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами. Вместе они начинают кругосветную миссию по спасению Рождества.