Фильм «Любовь Советского Союза» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за выходные

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Историческая драма «Любовь Советского Союза» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные, собрав 160 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 7 ноября по 10 ноября.
Фильм рассказывает о взлете молодой советской актрисы Галины Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой. Ей придется столкнуться как с любовными, так и с трагическими испытаниями. Картина вышла в прокат 7 ноября, главные роли исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.
Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» занял второе место, собрав 125,9 млн рублей. Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, похищенную и заколдованную злым Лиходеем. Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Михаил Трухин, Ян Цапник.
Российский фильм «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева, собравший 46,8 млн рублей, занял третье место. Он повествует о солисте группы «Руки вверх!» Сергее Жукове, который из провинциального юноши становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом поколения. Роли исполнили Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Федор Лавров,
Кинокартина «Миссия: Красный», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в странах СНГ, собрав 50,8 млн рублей. Фильм повествует о похищении Санты-Клауса. Начальник службы безопасности Северного полюса должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами. Вместе они начинают кругосветную миссию по спасению Рождества.
Ранее российский прокат возглавил фильм «Огниво».