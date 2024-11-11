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Фильм «Любовь Советского Союза» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ за выходные

Второе место заняла картина «Огниво»

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Историческая драма «Любовь Советского Союза» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ за минувшие выходные, собрав 160 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 7 ноября по 10 ноября.

Фильм рассказывает о взлете молодой советской актрисы Галины Лактионовой, которая становится всесоюзной звездой. Ей придется столкнуться как с любовными, так и с трагическими испытаниями. Картина вышла в прокат 7 ноября, главные роли исполнили Ангелина СтречинаРоман ВасильевКирилл КузнецовРоман Мадянов.

Отечественный фэнтези-фильм «Огниво» занял второе место, собрав 125,9 млн рублей. Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, похищенную и заколдованную злым Лиходеем. Главные роли исполнили Роман ЕвдокимовИрина СтаршенбаумАнтонина БойкоМихаил ТрухинЯн Цапник.

Российский фильм «Руки вверх!» режиссера Аскара Узабаева, собравший 46,8 млн рублей, занял третье место. Он повествует о солисте группы «Руки вверх!» Сергее Жукове, который из провинциального юноши становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом поколения. Роли исполнили Владислав ПрохоровИлья РусьВалентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел ЖуковАлексей ПотехинФедор Лавров,

Кинокартина «Миссия: Красный», просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла третье место в странах СНГ, собрав 50,8 млн рублей. Фильм повествует о похищении Санты-Клауса. Начальник службы безопасности Северного полюса должен объединиться с самым известным в мире охотником за головами. Вместе они начинают кругосветную миссию по спасению Рождества.

Ранее российский прокат возглавил фильм «Огниво».