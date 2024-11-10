Дени Вильнев ответил Тарантино, назвавшему «Дюну» неоригинальной

Мировая премьера фильма «Дюна: Часть вторая» состоялась 6 февраля 2024 года. В день премьеры стало известно, что фильм обогнал первую часть по популярности. В сиквеле масштабной фантастики Дени Вильнев переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта. Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.