46-летнюю жену Джорджа Клуни в платье с разрезами заметили на свидании с актером

Актера Джорджа Клуни с женой Амаль засняли на свидании в Сен-Тропе. Об этом сообщает Hello.
46-летняя Амаль Клуни предпочла для прогулки пестрое мини-платье с разрезами и пышной юбкой. Образ дополнили солнцезащитные очки и черная сумка из кожи. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Джордж Клуни позировал в бежевых брюках и черной футболке-поло. Пара держалась за руки, пока их снимали журналисты.
В 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они поженились. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — рассказывал Клуни в одном из интервью.
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