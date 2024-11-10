Жена Эрнста поделилась фото без макияжа

Жена Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст, выложила фото без макияжа. Снимками она поделилась в соцсети.
Актриса позировала в синей толстовке. Она отказалась от макияжа и укладки.
«Маленькие радости выходного дня: фарфор, шиповник и раритетный Рубчинский. P.S. Опережая ваши вопросы, снято на айфон», — написала она.
Замечание про айфон было отсылкой к недавнему заявлению ее мужа о вреде гаджетов.
Софья Заика (в девичестве. — прим.ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
Ранее Софья Эрнст выложила фото в блестящем крошечном бикини.