Жена Эрнста поделилась фото без макияжа

Софья Заика (в девичестве. — прим.ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.