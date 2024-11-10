Фанаты озадачены выбором актеров в новой адаптации «Золушки»

«Когда у нас появится принцесса старше 30 лет?», «Хотите взять 26-летнюю девушку вместе с 41-летним мужчиной? Лучше уж не снимать тогда», «Я, конечно, люблю Криса Хемсворта, но они что, не смогли найти ему принцессу по возрасту ну или тогда уж молодого принца?», «Надоела эта постоянная разница в возрасте в кино. Мужчинам всегда по 40/50, а женщине 20 — выглядит смешно», «Он слишком стар для этой роли», «Почему не Джейкоб Элорди, например? Ему как раз 27», — обсудили поклонники.