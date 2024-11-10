Фанаты озадачены выбором актеров в новой адаптации «Золушки»

Скоро выйдет новая адаптация «Золушки», но на этот раз в центре сюжета будет «Прекрасный Принц». Фанаты обеспокоены выбором актеров в фильме Disney. Журнал PEOPLE ранее сообщал, что на роль возлюбленного Золушки рассматривают Криса Хемсворта.
Исполнительница Золушки пока неизвестна, но в числе кандидатов — Дэйзи Эдгар-Джонс из сериала «Нормальные люди». Однако 15-летняя разница в возрасте между актерами вызывает сомнения у пользователей Сети.
«Когда у нас появится принцесса старше 30 лет?», «Хотите взять 26-летнюю девушку вместе с 41-летним мужчиной? Лучше уж не снимать тогда», «Я, конечно, люблю Криса Хемсворта, но они что, не смогли найти ему принцессу по возрасту ну или тогда уж молодого принца?», «Надоела эта постоянная разница в возрасте в кино. Мужчинам всегда по 40/50, а женщине 20 — выглядит смешно», «Он слишком стар для этой роли», «Почему не Джейкоб Элорди, например? Ему как раз 27», — обсудили поклонники.
Ранее Крис Хемсворт попал в объектив папарацци на пляже.