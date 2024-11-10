Россияне стали чаще ходить в кинотеатры

Кроме того, выросли сборы российского кино. В 2023 году сумма более чем в два раза превысила результат 2022-го — 28,1 миллиарда рублей против 12,3 миллиарда. Сборы отечественных картин в прошлом году также оказались в три раза больше по отношению к сборам в 2021 году, когда российское кино собрало 10,4 миллиарда рублей.