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Анджелина Джоли получила $54 миллиона от Брэда Питта за винодельню

Бывшие супруги продолжают делить имущество после развода
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Анджелина Джоли получила $350 миллионов за долю в винодельне Брэда Питта. Об этом сообщает InTouch Weekly.

Брэд Питт заявил, что Джоли была выплачена сумма за продажу ее доли в Château Miraval. До этого супруги владели бизнесом по 50%. По словам Брэда Питта, он «потратил уйму времени и денег на создание успешного винного бизнеса».

Из судебных документов стало известно, что Брэд Питт и его команда адвокатов предложили Анджелине $54,4 миллиона. Деньги должны были быть выплачены в течение шести лет, причем первоначальный взнос составлял $46 миллионов, а оставшиеся $8,5 миллиона будут выплачены в рассрочку.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество. Весной 2024 года Джоли просила бывшего мужа прекратить разбирательства по поводу винодельни.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт мешает Анджелине Джоли построить новые отношения.