Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Том Хэнкс покинул США из-за победы Трампа

Актер сообщил об отъезде из страны
Том Хэнкс
Том ХэнксИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. Об этом он рассказал в своем письме к поклонникам, которое цитирует The Direct.

Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он «не был готов». «Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал», — поделился он.

Хэнкс рассказал, что сейчас находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка». Он не уточнил, вернется ли он в Штаты, но дал понять, что это может произойти по окончании срока президентства Трампа.

Ранее Робин Райт и Том Хэнкс воссоединились в новом фильме Роберта Земекиса.