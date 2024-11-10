Том Хэнкс покинул США из-за победы Трампа

Хэнкс рассказал, что сейчас находится в «далеком, неизвестном месте» с прекрасным видом на «что-то, что точно не Америка». Он не уточнил, вернется ли он в Штаты, но дал понять, что это может произойти по окончании срока президентства Трампа.