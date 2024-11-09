Харви Вайнштейн госпитализирован из тюрьмы

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. При этом в апреле вышестоящий суд в Нью-Йорке после апелляции со стороны защиты Вайнштейна отменил 23-летний тюремный приговор.