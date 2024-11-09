Холли Берри проиграла суд с бывшим мужем

Холли Берри проиграла судебное разбирательство с бывшим мужем — Оливье Мартинесом. Недавно она узнала, что судья принял решение, обременяющее её финансовыми выплатами в пользу бывшего мужа — 217 тысяч долларов, включая компенсацию судебных издержек и санкции за её обвинения.