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Холли Берри проиграла суд с бывшим мужем

Актрису обязали выплатить экс-супругу 217 тысяч долларов
Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media.ru

Холли Берри проиграла судебное разбирательство с бывшим мужем — Оливье Мартинесом. Недавно она узнала, что судья принял решение, обременяющее её финансовыми выплатами в пользу бывшего мужа — 217 тысяч долларов, включая компенсацию судебных издержек и санкции за её обвинения.

Актриса намерена подать новый иск против Мартинеса. Она также пыталась изменить условия опеки над их сыном Масео, утверждая, что Оливье пренебрегает его образованием и здоровьем.

Напомним, супруги развелись в 2016 году и с тех пор продолжают выяснять отношения уже восемь лет.

Ранее стало известно, что Холли Берри стала жертвой обмана продюсеров «Людей Икс».