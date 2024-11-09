Любимова: рынок кинопроката на 79% обеспечен картинами из РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский рынок кинопроката на 79% обеспечен отечественными картинами. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», — рассказала Любимова.
По ее словам, в 2024 году сразу семь отечественных картин превысили отметку в 1 млрд рублей. «“Холоп 2” — 3,8 млрд рублей, “Бременские музыканты” — 3 млрд рублей, “Мастер и Маргарита” — 2,3 млрд рублей, “Лед 3” — 1,9 млрд рублей, “Сто лет тому вперед” — 1,5 млрд рублей, “Летучий корабль” — 1,1 млрд рублей, “Три богатыря и пуп Земли” — 1,1 млрд рублей», — перечислила Любимова.
Ранее Любимова рассказала о российско-китайском фильме с Биковичем.