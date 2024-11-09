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Лидер Pink Floyd опроверг связь альбома группы с «Волшебником страны Оз»

Фанаты считают, что тексты и названия песен полностью соответствуют действию и сюжету фильма
Джуди Гарлэнд в фильме «Волшебник страны Оз»
Джуди Гарлэнд в фильме «Волшебник страны Оз»

Экс-участник психоделик-рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор опроверг фанатскую теорию о том, что пластинка коллектива The Dark Side of the Moon (1973) была написана, чтобы идеально сочетаться с фильмом «Волшебник страны Оз» (1939).

«Ну, конечно же нет», — посмеялся исполнитель, когда его спросили о слухах на «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Согласно концепции под названием Dark Side of the Rainbow («Темная сторона радуги»), если включить альбом на третьем реве льва из заставки выпустившей фильм кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, начинаются странные совпадения. Существует также подобная теория о The Dark Side of the Moon и ленте «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015).

В октябре стало известно, что Pink Floyd продали свой музыкальный каталог корпорации Sony Music за 400 миллионов долларов.

Напомним, что «Волшебник страны Оз» был назван самым любимым фильмом зрителей всех времен.