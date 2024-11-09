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Звезду «Сердца Бонивура» обманули лже-медики

СМИ: Лев Прыгунов стал жертвой мошенников
Лев Прыгунов
Лев ПрыгуновИсточник: PersonaStars

Актера Льва Прыгунова обманули на 118 тысяч рублей мошенники в Москве, представившиеся сотрудниками медицинской клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Лже-медики позвонили 85-летнему актеру и заявили, что актер записан на три процедуры, которые необходимо оплатить, пройдя по ссылкам. После выполнения всех условий со счетов Прыгунова списалось 118 тысяч рублей на неизвестные карты.

Актер попытался связаться с «медработниками», но ответа не получил. После этого Прыгунов обратился в полицию, проводится проверка.

Накануне стало известно о том, что жертвой мошенников стала звезда сериала «Все мужики сво...».