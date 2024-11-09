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55-летняя Дженнифер Лопез показала откровенное декольте на новых фото

Певица поделилась провокационными снимками
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
Дженнифер Лопез, фото: соцсети

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез поделилась новыми фото и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

На размещенных кадрах 55-летняя исполнительница предстала в черном платье-мини с черным бантом посередине, показав на камеру откровенное декольте. Она дополнила свой образ коричневой шубой и массивным кольцом. Визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую нюдовую помаду. В то же время стилисты собрали волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.

Пост звезды набрал 528 тысяч лайков.

Ранее Дженнифер Лопез сделала операцию на глаза после скандального развода.