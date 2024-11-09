55-летняя Дженнифер Лопез показала откровенное декольте на новых фото

На размещенных кадрах 55-летняя исполнительница предстала в черном платье-мини с черным бантом посередине, показав на камеру откровенное декольте. Она дополнила свой образ коричневой шубой и массивным кольцом. Визажисты сделали артистке макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую нюдовую помаду. В то же время стилисты собрали волосы в пучок, выпустив две пряди у лица.