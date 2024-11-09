У «Ледникового периода» появится продолжение

Последняя часть — «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» — появилась в 2016 году. В ней герои отправляются в путешествие, чтобы спасти Землю от приближающегося гигантского астероида. Он угрожает планете из-за действий белки, которая летит в космос на заброшенном космическом корабле, чтобы в очередной раз спрятать желудь. Мультфильм заработал в прокате $408,5 млн.