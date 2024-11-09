Умер звезда «Кэндимэна» Тони Тодд

Помимо знаменитых ролей в фильмах «Кэндимэн» и «Пункт назначения», Тодд принимал участие в множестве проектов на телевидении и в кино. В их числе «Скала» (1996), «Ворон» (1994), «Человек с земли» (2007), «Франкенштейн» (2015) и др.