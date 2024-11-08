Петров объяснил, почему не хотел сниматься в «Полицейском с Рублевки»

«Еще недавно в театре был Тургенев, а тут какая-то Барвиха, какие-то красные кеды. Я как будто в это не верил. Где подлинность?! Где настоящий полицейский?! Где судьба этого человека? Пробы были достаточно провальными. Но как-то потом так получилось… Наверное, Илья Куликов захотел, чтобы это был я. Тогда это выглядело как эксперимент — получится или не получится», — отметил звезда франшизы «Лед».