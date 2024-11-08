Петров объяснил, почему не хотел сниматься в «Полицейском с Рублевки»

Александр Петров стал новым гостем интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео. В беседе с ведущим Вадимом Верником актер признался, что изначально не хотел сниматься в сериале «Полицейский с Рублевки».
На пробы Петрова пригласил режиссер Илья Куликов, но у артиста особо не получилось вжиться в роль, из-за чего его не хотели утверждать.
«То ли я текст не до конца выучил, то ли мне все это не очень нравилось. То ли я к этому достаточно легкомысленно уже относился — за спиной гора проектов, выбирай не хочу», — объяснил Петров.
Он также признался, что его не впечатлил сценарий. Актер не верил в то, что эта история может быть подлинной.
«Еще недавно в театре был Тургенев, а тут какая-то Барвиха, какие-то красные кеды. Я как будто в это не верил. Где подлинность?! Где настоящий полицейский?! Где судьба этого человека? Пробы были достаточно провальными. Но как-то потом так получилось… Наверное, Илья Куликов захотел, чтобы это был я. Тогда это выглядело как эксперимент — получится или не получится», — отметил звезда франшизы «Лед».
Куликов подсказал актеру, каким должен быть герой. Постановщик отметил, что Гриша Измайлов как будто бы ходит на шарнирах. Тогда Петров понял, каким будет его персонаж.
В новом интервью Александр Петров также рассказал о том, как в детстве мечтал стать мэром родного города и представлял себя Рокки Бальбоа при поступлении в институт, почему завидовал Александру Палю, о том, с чего началась его дружба с Сергеем Буруновым, о работе с Романом Полански, желании сняться с Леонардо ДиКаприо и о том, почему на самом деле нет ничего невозможного.