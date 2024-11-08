Звезда сериала «Актрисы» впервые за долгое время показала своего сына

«Меня тут на интервью спросили, готова ли отказаться ради детей от роли? Я зависла и не смогла ответить. Не потому, что я думала, а готова ли? А просто потому, что вопроса этого возникнуть не может в моей голове. Я живу ради них и все для них! 15 лет назад я впервые стала мамой! Мой сын. Мой Артемий, мой Темочка-потемочка. Я буду всегда с тобой. Вы с Вероникой — смысл моей жизни. Пожалуйста, будь счастлив и будь честным человеком! Моя Вселенная», — написала артистка.