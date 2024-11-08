Звезда сериала «Актрисы» впервые за долгое время показала своего сына

Звезда сериала «Актрисы» Елена Николаева показала своего повзрослевшего сына. Знаменитость опубликовала в соцсетях редкие фото с Артемием в день его рождения.
«Меня тут на интервью спросили, готова ли отказаться ради детей от роли? Я зависла и не смогла ответить. Не потому, что я думала, а готова ли? А просто потому, что вопроса этого возникнуть не может в моей голове. Я живу ради них и все для них! 15 лет назад я впервые стала мамой! Мой сын. Мой Артемий, мой Темочка-потемочка. Я буду всегда с тобой. Вы с Вероникой — смысл моей жизни. Пожалуйста, будь счастлив и будь честным человеком! Моя Вселенная», — написала артистка.
Звезда родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто. Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Николаева боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, ей помог этот способ.
В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Елена призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.