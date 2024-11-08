Нередко случается, что второстепенные персонажи в кино запоминаются лучше, чем главные. Когда кажется, что актеры буквально крадут кадр у своих звездных коллег. Их роли, пусть эпизодические, становятся настоящим украшением фильма. В статье расскажем о тех, кто ловко перетягивает одеяло на себя, заставляя нас восхищаться своим талантом. Заодно выясним, в чем их секрет.
1. Дж. К. Симмонс, «Одержимость»
Дж. К. Симмонс воплотил образ учителя, чье стремление к совершенству балансирует на грани гениальности и безумия. Его игра в драме Дэмьена Шазелла «Одержимость» ни на минуту не дает зрителю расслабиться. Симмонс мастерски передал напряжение и страх, внушаемые его героем. Эмоциональный поединок его персонажа с молодым барабанщиком Эндрю (Майлз Теллер) захватил публику настолько, что присутствие актера в кадре стало центральным элементом фильма.
Роль Теренса Флетчера в фильме «Одержимость» принесла Дж. К. Симмонсу его первый «Оскар». А чтобы выглядеть убедительно в кадре, Симмонс даже взял уроки дирижирования. Как результат — сцены с ним заставляют зрителей почти физически ощущать страх молодых музыкантов.
2. Кристоф Вальц, «Джанго освобожденный»
Доктор Кинг Шульц в исполнении Кристофа Вальца — персонаж, которого невозможно забыть. Его обаятельный охотник за головами и аболиционист завораживает с первой же сцены. Эту роль Квентин Тарантино писал специально для Вальца, и тот вложил в нее все: изящные манеры, тонкую игру слов, искрометное чувство юмора и харизму, которая буквально взрывает кадр.
Вальц так убедителен в своей роли, что его дуэт с Джейми Фоксом превращается в настоящее шоу, и неудивительно, что эта работа принесла ему второго «Оскара».
До этого актер уже успел стать лауреатом престижной награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Бесславные ублюдки» того же Тарантино. Режиссер отмечал, что без участия Вальца «Джанго освобожденный» попросту не состоялся бы.
3. Джеффри Раш, «Король говорит!»
Когда ваш напарник по сцене — Колин Ферт, играть вполсилы просто нельзя. В драме «Король говорит!» Джеффри Раш сыграл логопеда Лайонела Лога, помогающего королю Георгу VI (Колин Ферт) преодолеть заикание. Раш создал образ мудрого и чудаковатого наставника, сыграв на контрасте с персонажем Ферта.
Импровизация на съемочной площадке и давняя дружба актеров за кадром наполнили фильм искренностью и жизнеутверждающей энергией, а их экранный дуэт оказался невероятно убедительным и трогательным. И хотя фильм номинировали на «Оскар», принимая во внимание именно заслуги Ферта, Раш покорил немало зрительских сердец, добавив истории особенную глубину и душевность.
4. Стив Бушеми, «Фарго»
Черная комедия братьев Коэн «Фарго» запомнилась многими яркими образами, но герои Стива Бушеми и Петера Стормаре особенно врезались в память. Бушеми с его дерганой манерой речи и Стормаре с пронзительным и злобным взглядом создали незабываемый дуэт, а сцены с участием актеров подчеркнули весь абсурд происходящего в маленьком суровом городке Миннесоты.
Примечательно, что на съемках Бушеми страдал от сильного обморожения, но продолжил съемки, что, безусловно, только добавило аутентичности его персонажу.
5. Джо Пеши, «Славные парни»
Мартин Скорсезе подарил миру немало криминальных драм, но «Славные парни» стали настоящим эталоном жанра. Джо Пеши сыграл в картине Томми ДеВито — гангстера, которого отличают непредсказуемость и взрывной характер. Внешне незначительный и даже комичный, его персонаж таит в себе неукротимый буйный нрав, что делает каждую сцену с ним напряженной и пугающей.
Легендарная сцена, которую венчает фраза «Ты считаешь меня смешным?», не только вошла в собрание культовых киноцитат, но и стала примером того, как Пеши умеет импровизировать на площадке. За свою роль Джо Пеши получил «Оскар», а потом еще дважды снялся у Скорсезе в «Казино» и «Ирландце», закрепив за собой амплуа гангстера.
6. Стэнли Туччи, «Дьявол носит Prada»
Когда говорят о фильме «Дьявол носит Prada», на ум сразу приходят великолепные образы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Но Стэнли Туччи в роли правой руки коварной Миранды Пристли удалось произвести на публику неизгладимое впечатление. Найджел Туччи остроумен и обладает невероятной харизмой. В некотором смысле он единственный, кто проявляет человечность в этом безжалостном мире высокой моды.
При этом персонаж Стэнли Туччи не теряет своего изысканного сарказма и до конца остается предан делу своей жизни. Особенно зрителям запомнилась пронзительная сцена, в которой Найджел рассказывает Энди о своих жертвах ради карьеры. Актер же в очередной раз подтвердил, что даже второстепенного персонажа способен превратить в чуть ли не главную эмоциональную составляющую фильма.
7. Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
В драме Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Сэм Рокуэлл воплотил сложный и даже отталкивающий образ полицейского Джейсона Диксона, который проходит впечатляющий путь от ненависти к искуплению. Рокуэлл мастерски передал многослойность своего персонажа, балансируя между грубостью и неожиданной уязвимостью. Благодаря ярким импровизациям актера ни одна сцена не осталась незамеченной. А момент, когда Диксон наконец-то осознает свои ошибки, стал одним из самых сильных в картине, заставив зрителей искренне сопереживать персонажу. За эту роль Сэм заслуженно получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана.
Добавим, что это уже второе появление Сэма Рокуэлла в картинах МакДоны. До «Трех билбордов» Рокуэлл успел порадовать зрителей своим незаурядным талантом в криминальной комедии «Семь психопатов».
8. Том Круз, «Солдаты неудачи»
Кто бы мог подумать, что звезда боевиков и блокбастеров Том Круз умудрится попасть в комедию Бена Стиллера «Солдаты неудачи», притом что его роль в фильме ограничат всего лишь несколькими сценами? Загримированный до неузнаваемости Круз ошеломил зрителей образом вспыльчивого кинопродюсера Леса Гроссмана — ожившей сатиры на голливудский мир. Его яростные тирады разошлись на цитаты, а уморительные танцы под рэп стали интернет-мемами.
Примечательно, что Круз лично создавал свой образ, решив, что его персонаж должен обладать огромными руками. В результате эпизоды с ним стали чуть ли не самыми смешными в ленте, а фанаты стали требовать отдельный фильм о Гроссмане — настолько герой понравился публике.