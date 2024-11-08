Нередко случается, что второстепенные персонажи в кино запоминаются лучше, чем главные. Когда кажется, что актеры буквально крадут кадр у своих звездных коллег. Их роли, пусть эпизодические, становятся настоящим украшением фильма. В статье расскажем о тех, кто ловко перетягивает одеяло на себя, заставляя нас восхищаться своим талантом. Заодно выясним, в чем их секрет.