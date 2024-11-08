Алика Смехова показала, как они с Гузеевой выглядели в молодости

У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Второго ребенка актриса родила в 2007 году, Смехова признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.