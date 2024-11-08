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Алика Смехова показала, как они с Гузеевой выглядели в молодости

Актриса опубликовала архивное фото с Ларисой Гузеевой
Актриса Смехова показала, как они с Гузеевой выглядели в молодости
Актриса Смехова показала, как они с Гузеевой выглядели в молодостиИсточник: Газета.Ru

Актриса Алика Смехова показала, как они с коллегой Ларисой Гузеевой выглядели в молодости. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» поделилась архивным фото в соцсетях.

Артистки дружат много лет. Гузеева признавалась, что у нее мало близких людей, с которыми она может поделиться своими переживаниями. По словам знаменитости, ей повезло познакомиться с Аликой и выстроить доверительные отношения. Актрисы отмечали, что их дети тоже дружат и периодически проводят время вместе.

У Смеховой двое детей, которые носят ее фамилию. Своего первенца Артема она родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. Второго ребенка актриса родила в 2007 году, Смехова признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов они не поддерживают.

У Гузеевой тоже двое детей: в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова, с которым звезда по-прежнему состоит в браке.

Ранее Ларисы Гузеевой случился конфликт с участницей шоу «Давай поженимся!».