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Звезда «Очень странных дел» хочет сменить профессию

Актриса Милли Бобби Браун ведет переговоры с музыкальными лейблами о записи альбома
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Милли Бобби Браун планирует освоить новое творческое направление — музыкальную карьеру. Сейчас актриса находится в процессе выбора звукозаписывающей компании для сотрудничества.

Как сообщают источники, 20-летняя звезда «Очень странных дел» ведет переговоры с музыкальными лейблами о записи альбома. Актриса планирует сменить профессиональную деятельность и уже записала пробные треки с тестем — рок-звездой Джоном Бон Джови.

«Хотя ей предлагали большие сделки, она не хотела полностью погружаться в музыку, пока не завершила историю Одиннадцати из “Очень странных дел”. Она не хотела, чтобы ее считали очередной актрисой, использующей свою славу для начала музыкальной карьеры», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что по книге Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов» о ее бабушке снимут фильм.