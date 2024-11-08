Звезда «Очень странных дел» хочет сменить профессию

«Хотя ей предлагали большие сделки, она не хотела полностью погружаться в музыку, пока не завершила историю Одиннадцати из “Очень странных дел”. Она не хотела, чтобы ее считали очередной актрисой, использующей свою славу для начала музыкальной карьеры», — рассказал источник.