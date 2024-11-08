Звезда «Очень странных дел» хочет сменить профессию

Милли Бобби Браун планирует освоить новое творческое направление — музыкальную карьеру. Сейчас актриса находится в процессе выбора звукозаписывающей компании для сотрудничества.
Как сообщают источники, 20-летняя звезда «Очень странных дел» ведет переговоры с музыкальными лейблами о записи альбома. Актриса планирует сменить профессиональную деятельность и уже записала пробные треки с тестем — рок-звездой Джоном Бон Джови.
«Хотя ей предлагали большие сделки, она не хотела полностью погружаться в музыку, пока не завершила историю Одиннадцати из “Очень странных дел”. Она не хотела, чтобы ее считали очередной актрисой, использующей свою славу для начала музыкальной карьеры», — рассказал источник.
Ранее стало известно, что по книге Милли Бобби Браун «Девятнадцать шагов» о ее бабушке снимут фильм.