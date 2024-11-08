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Хоакин Феникс чуть не сорвал съемки «Гладиатора»

Ридли Скотт заявил, что Феникс хотел отказаться от съемок в культовой картине в последний момент
Хоакин Феникс в фильме «Гладиатор»
Хоакин Феникс в фильме «Гладиатор»Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Ридли Скотт, автор легендарного фильма «Гладиатор», рассказал о том, что Хоакин Феникс чуть не сорвал съемки картины. Слова постановщика приводит издание The New York Times.

Как сообщил Скотт журналистам, Феникс, исполнитель одной из самых ярких ролей в «Гладиаторе», в последний момент хотел отказаться от съемок.

«Он уже был загримирован, надел свой костюм, подошел и сказал, что просто не может сделать это. Я удивился, был в шоке, а Рассел Кроу ответил, что это ужасно непрофессионально», — поделился Ридли.

Ранее стало известно, что Хоакин несколько раз заставлял авторов «Джокера» переписывать сценарий, потому что не был доволен некоторыми сценами с его участием.