«Малхолланд Драйв», «Бойцовский клуб» и ряд других культовых фильмов известны тем, что оказались коммерчески провальными. Несмотря на признание критиков и любовь зрителей, они не смогли окупить затраты на производство, но оказали значительное влияние на развитие кинематографа. От экспериментальных картин молодых авторов до непонятых шедевров великих мастеров — рассмотрим несколько примеров и постараемся выяснить, в чем же феномен их популярности.
1. «Малхолланд Драйв»
В 2001 году Дэвид Линч снял фильм, изначально планировавшийся как спин-офф сериала «Твин Пикс». Картина повествует о молодой актрисе Бетти (Наоми Уоттс), приехавшей в Лос Анджелес покорять Голливуд. Это могла быть обычная история о том, как рушатся мечты, но только не в случае гения артхауса.
За лучшую режиссуру мистический триллер получил приз на Каннском кинофестивале и был высоко оценен критиками. Однако зрители оказались не готовы к заковыристому сюжету ленты и восприняли ее неоднозначно. Фильм вышел в ограниченном прокате и ознаменовался провалом, но со временем обрел массу поклонников и культовый статус. Фанаты до сих пор строят теории вокруг «Малхолланд Драйва»: реально ли все происходящее на экране или все это кошмарные видения воспаленного сознания героини?
2. «Скотт Пилигрим против всех»
Комедийный экшн Эдгара Райта, вышедший в 2010 году, является экранизацией комиксов Брайана Ли О’Мэлли. Скотт Пилигрим — 22-х летний инфантильный бездельник, любитель рок-музыки и видеоигр. Однажды Скотт встречает девушку своей мечты, но чтобы быть с ней, герой должен одолеть всех ее бывших парней. Критики хвалили картину за изобретательный юмор и интересный визуальный стиль, но это не спасло фильм от провала — лента даже не окупила затраты на производство.
Популярность к фильму «Скотт Пилигрим против всех» пришла лишь спустя годы. По мнению поклонников, выйди картина во время случившегося бума кинокомиксов, у нее были бы все шансы стать кассовым хитом.
3. «Бойцовский клуб»
В это трудно поверить, но знаменитая экранизация романа Чака Паланика, снятая Дэвидом Финчером в конце 90-х, провалилась в прокате. Несмотря на звездный актерский состав, неудачная рекламная кампания привела к скудным сборам: картина не смогла отбить даже половину производственного бюджета.
С выходом «Бойцовского клуба» на DVD ситуация начала стремительно улучшаться: фильм стал широко популярен среди массового зрителя, получив должное внимание и признание. Сейчас боевик является одной из самых известных и значимых работ в карьере ее главных актеров — Брэда Питта и Эдварда Нортона.
4. «Бегущий по лезвию»
Научно-фантастическому детективу с Харрисоном Фордом в главной роли не повезло — он вышел в прокат практически одновременно с другими картинами в этом жанре. «Инопланетянин» Стивена Спилберга, «Нечто» Джона Карпентера и вторая часть «Звездного Пути» собрали в своих залах большую часть поклонников жанра, оставив новый фильм Ридли Скотта без должного внимания. И как в предыдущем случае, в полной мере зрители смогли оценить «Бегущего по лезвию» только после выхода картины на носителях.
Впоследствии ленту стали называть классикой научной фантастики и эталоном киберпанка. Цитаты и отсылки к фильму повсеместно встречаются в современной культуре — от японского аниме до индустрии видеоигр. Потому многие считают эту картину опередившей свое время. Дань шедевру Скотта отдал Дени Вильнев, который 35 лет спустя снял сиквел под названием «Бегущий по лезвию 2049». Причем лента повторила прокатную судьбу своего предшественника и тоже принесла убытки снявшим ее киностудиям.
5. «Большой Лебовски»
Культовая черная комедия Братьев Коэн о похождениях бездельника Лебовски и его друзей также не смогла окупить себя на старте. Главный герой — простодушный лентяй по прозвищу Чувак, роль которого исполнил Джефф Бриджес. Его спокойная и размеренная жизнь в один миг рушится, когда он по ошибке оказывается втянут в опасную криминальную авантюру.
Фильм «Большой Лебовски» обрел армию фанатов, которые устраивают в его честь целые фестивали, а в 2005 году даже создали собственное религиозное течение дудеизм (от англ. dude — «чувак»), основанное на жизненных принципах Лебовски. Философия дудеизма призывает людей не беспокоиться о сложных жизненных ситуациях и жить проще, не придавая значения мелочам. Согласно этому течению, только такое отношение к жизни позволяет достичь гармонии, а самой главной ценностью является сама человеческая жизнь. Таким образом фильм оказал большое влияние на культуру, став настоящим феноменом эпохи.
6. «Гражданин Кейн»
Дебютная картина Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» вышла в 1941 году. Лента получила девять номинаций на «Оскар», победу за лучший сценарий, и была признана шедевром мирового кинематографа, но не окупилась в прокате. Она повествует о жизни и смерти медиамагната Чарльза Фостера Кейна, одним из прообразов которого послужил реальный американский бизнесмен Уильям Херст. Основной идеей фильма стала критика капитализма, поэтому Херст выступил против упоминания в прессе названия ленты, тем самым ограничив ее прокат во многих штатах.
Сегодня «Гражданин Кейн» является настоящей классикой. Ее изучают в киношколах, на нее ориентируются режиссеры и актеры, стремясь достичь такого же уровня мастерства и глубины повествования, какие продемонстрировал Орсон Уэллс в своем шедевре.