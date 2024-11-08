За лучшую режиссуру мистический триллер получил приз на Каннском кинофестивале и был высоко оценен критиками. Однако зрители оказались не готовы к заковыристому сюжету ленты и восприняли ее неоднозначно. Фильм вышел в ограниченном прокате и ознаменовался провалом, но со временем обрел массу поклонников и культовый статус. Фанаты до сих пор строят теории вокруг «Малхолланд Драйва»: реально ли все происходящее на экране или все это кошмарные видения воспаленного сознания героини?