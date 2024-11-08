Более 50 картин вошло в программу кинофестиваля «Русское зарубежье»

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 50 игровых и неигровых картин, посвященных осмыслению истории России XX века, духовному, культурному и научному наследию Русского мира, вошло в программу XVIII Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», который открылся в Москве, сообщила пресс-служба киносмотра.
«Мы проводим особенный узкотематический, просветительский кинофорум. Наша главная миссия — возвращение в русскую культуру имен и событий, которые, прежде всего, связаны с исчезновением исторической России в 1917 году. Мы не можем себе позволить не знать имен героев Русско-японской и Первой мировой войн, забыть имена наших выдающихся соотечественников, которые в силу исторических событий вынужденно оказались на чужбине, и тем не менее продолжали любить Родину не меньше нас, чьими достижениями гордится весь мир», — сказал на открытии президент фестиваля кинорежиссер Сергей Зайцев.
Церемония прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. На ней вручили медали имени Михаила Чехова композитору Александру Зацепину и актрисе Светлане Крючковой. Награда учреждена Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией «Русский путь» и вручается с 2008 года деятелям культуры за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства.
В пресс-службе сообщили, что в конкурс игровых фильмов этого года включены проекты о создателях самбо, Освенциме, детективная лента, события которой затрагивают жизнь православной старообрядческой общины в Аргентине, а также фильм о том, как искусство способно побеждать недуги. В программе неигровых картин представлены работы Наталии Гугуевой, Сергея Дебижева, Марины Труш, Игоря Холодкова и других режиссеров. Фильмы знакомят с обстоятельствами жизни соотечественников в разных странах.
Кроме того, предусмотрена программа фильмов отечественных и зарубежных авторов, рассказывающих о специальной военной операции. Ряд картин приурочен к памятным датам, в частности, к 120-летию начала Русско-японской войны, юбилеям со дня рождения философа Николая Бердяева, художника Ильи Репина, режиссера Всеволода Мейерхольда, писателя Владимира Набокова.
Жюри конкурса неигровых фильмов возглавила кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Быченко (Россия), игровых фильмов — актер театра и кино Александр Михайлов. В рамках форума пройдут выставки, встречи с общественными деятелями. Церемония награждения победителей состоится 14 ноября.
О фестивале
Кинофорум учрежден в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией «Русский путь» при поддержке МИД РФ, правительства Москвы, отдела внешних церковных связей Московского патриархата, Россотрудничества, Мосгордумы, Фонда наследия русского зарубежья. Смотр нацелен на популяризацию русской культуры и консолидацию Русского мира.