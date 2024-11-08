Более 50 картин вошло в программу кинофестиваля «Русское зарубежье»

«Мы проводим особенный узкотематический, просветительский кинофорум. Наша главная миссия — возвращение в русскую культуру имен и событий, которые, прежде всего, связаны с исчезновением исторической России в 1917 году. Мы не можем себе позволить не знать имен героев Русско-японской и Первой мировой войн, забыть имена наших выдающихся соотечественников, которые в силу исторических событий вынужденно оказались на чужбине, и тем не менее продолжали любить Родину не меньше нас, чьими достижениями гордится весь мир», — сказал на открытии президент фестиваля кинорежиссер Сергей Зайцев.