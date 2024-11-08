Режиссер Досталь объяснил падение сборов отечественного кино за рубежом

Зарубежные сборы российского кинематографа и анимации снизились в сравнении с показателями 2010-х годов из-за низкого уровня выпускаемой продукции. Об этом «Ридусу» рассказал продюсер и кинорежиссер Владимир Досталь, комментируя новость о том, что выручка российских фильмов за рубежом за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн.