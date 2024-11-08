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Режиссер Досталь объяснил падение сборов отечественного кино за рубежом

По словам режиссера, политическая ситуация в мире не стала основополагающей причиной такого явления
Владимир Досталь
Владимир ДостальИсточник: PersonaStars

Зарубежные сборы российского кинематографа и анимации снизились в сравнении с показателями 2010-х годов из-за низкого уровня выпускаемой продукции. Об этом «Ридусу» рассказал продюсер и кинорежиссер Владимир Досталь, комментируя новость о том, что выручка российских фильмов за рубежом за минувшие девять месяцев достигла $15,3 млн.

По словам режиссера, политическая ситуация в мире не стала основополагающей причиной такого явления.

«Первый фактор — качество картин. Второй — политический», — подчеркнул Досталь.

6 ноября сообщалось, что американским прокатчикам предложат фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Картина будет участвовать в American Film Market. Студия Luminosity Pictures будет искать иностранного прокатчика для дистрибуции картины в США и Европе.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат в январе 2024 года, его сборы составили почти 3 млрд рублей. В главных ролях снялись Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, немецкий актер Август Диль («Бесславные ублюдки»), датчанин Клас Банг («Дракула», «Варяг»).