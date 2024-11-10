Бурлящая спортивная энергия рвется с экранов в комедии «Молодежка. Новая смена», возвращении популярного хоккейного сериала. В сиквеле «Молодежки» один из самых крутых игроков команды «Медведи» Андрей Кисляк (Влад Канопка), покончив с хоккем, зарабатывает на жизнь за рулем такси. Но судьба дает ему шанс вернуться в спорт: Андрей становится тренером провальной студенческой команды «Акулы Политеха», не выигравшей в сезоне ни одного матча. Кисляк закатывает рукава и начинает учить расхлябанных спортсменов уму-разуму.