«Плевако»
В историческом детективе «Плевако» Сергей Безруков играет легендарного адвоката, прозванного «московским златоустом». На выступлениях Федора Плевако залы ломились от толп восхищенных зрителей: блестящий оратор устраивал первоклассные театральные представления. Но сила сериального Плевако заключается не только в красноречии.
Федор Никифорович — обладатель уникального дедуктивного дара, помогающего раскрывать запутанные дела, и отличной физподготовки, пригождающейся в кулачных боях. Надо признаться, образ супергероя времен Российской империи на Безрукова сел, как родной.
По словам создателей, «Плевако» не является байопиком. Это «художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонография», — подчеркивает исполнитель главной роли. На экране компанию ему составляют Даниил Воробьев, Игорь Гордин, Николай Шрайбер, Ольга Лерман, Мария Смольникова и Лукерья Ильяшенко. Режиссером и автором сценария сериала выступила супруга Безрукова Анна Матисон.
«Молодежка. Новая смена»
Бурлящая спортивная энергия рвется с экранов в комедии «Молодежка. Новая смена», возвращении популярного хоккейного сериала. В сиквеле «Молодежки» один из самых крутых игроков команды «Медведи» Андрей Кисляк (Влад Канопка), покончив с хоккем, зарабатывает на жизнь за рулем такси. Но судьба дает ему шанс вернуться в спорт: Андрей становится тренером провальной студенческой команды «Акулы Политеха», не выигравшей в сезоне ни одного матча. Кисляк закатывает рукава и начинает учить расхлябанных спортсменов уму-разуму.
Сиквел сочетает легкую ностальгию (фанатов «Молодежки» порадует появление старого актерского состава) и фирменный спортивный азарт, не уступая в комедийной легкости оригинальному сериалу. В касте Владимир Зайцев, Иван Мулин, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Даня Киселев, Алена Бабенко, Диана Милютина.
«День Шакала»
Шпионский триллер «День Шакала» показывает обычно трогательного и уязвимого Эдди Редмэйна с совсем другой стороны. Его герой — машина для убийств, жестокий и неуловимый наемник по прозвищу Шакал.
Он метко стреляет, не знает жалости и в совершенстве владеет искусством перевоплощения. Однажды Шакалу поручают провернуть убийство высокопоставленного политика, но у киллера-хамелеона появляется сильный соперник — агент британской разведки Бьянка. Она открывает на Шакала охоту, которая становится смыслом ее жизни.
Сериал основан на романе английского писателя Фредерика Форсайта 1971 года, по которому уже поставили две полнометражные ленты. В первой — эталонной — экранизации 1973 года («День Шакала») главную роль исполнил британец Эдвард Фокс, во второй («Шакал») — сам Брюс Уиллис.