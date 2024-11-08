Марк Эйдельштейн возвращается в «Монастырь»: первые кадры второго сезона сериала

«С одной стороны, второй сезон — продолжение первого, даже с точки зрения атмосферы, за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов. С другой, мы создаем новую интонацию благодаря переносу места действия в Москву, — комментирует режиссер второго сезона Сергей Попов. — На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. Мы рассказываем историю, смотря на мир его глазами — это иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне».