Марк Эйдельштейн возвращается в «Монастырь»: первые кадры второго сезона сериала

Появились первые кадры со съемок второго сезона сериала «Монастырь». Первый сезон был посвящен преображению веселой тусовщицы в исполнении Анастасии Ивлеевой. В центре продолжения окажется юный послушник, которого играет звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн.
По сюжету, послушник Юра отправился в столицу, чтобы учиться в университете. Его ждет знакомство со сводной сестрой, ворох давних семейных тайн и новая жизнь в большом шумном городе. С ним поедет и отец Варсонофий (Филипп Янковский), который с трудом привыкнет к переменам, но по-прежнему будет помогать людям.
К роли матери Юры вернется Светлана Иванова, а Диана Енакаева вновь сыграет девушку Алису. Актерский состав сериала пополнили Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и др.
Автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова рассказала, что после первого сезона к ней «притянулись истории людей о вере и невероятных событиях, которые вдохновили на работу над новым сезоном».
«С одной стороны, второй сезон — продолжение первого, даже с точки зрения атмосферы, за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов. С другой, мы создаем новую интонацию благодаря переносу места действия в Москву, — комментирует режиссер второго сезона Сергей Попов. — На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. Мы рассказываем историю, смотря на мир его глазами — это иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне».
Премьера второго сезона сериала «Монастырь» запланирована на 2025 год.