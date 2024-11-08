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Марк Эйдельштейн возвращается в «Монастырь»: первые кадры второго сезона сериала

В центре продолжения нашумевшего сериала окажется юный послушник, познающий новую жизнь в шумной Москве
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Марк Эйдельштейн на съемках второго сезона сериала «Монастырь»
Марк Эйдельштейн на съемках второго сезона сериала «Монастырь»

Появились первые кадры со съемок второго сезона сериала «Монастырь». Первый сезон был посвящен преображению веселой тусовщицы в исполнении Анастасии Ивлеевой. В центре продолжения окажется юный послушник, которого играет звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн.

По сюжету, послушник Юра отправился в столицу, чтобы учиться в университете. Его ждет знакомство со сводной сестрой, ворох давних семейных тайн и новая жизнь в большом шумном городе. С ним поедет и отец Варсонофий (Филипп Янковский), который с трудом привыкнет к переменам, но по-прежнему будет помогать людям.

Марк Эйдельштейн на съемках второго сезона сериала «Монастырь»
Марк Эйдельштейн на съемках второго сезона сериала «Монастырь»

К роли матери Юры вернется Светлана Иванова, а Диана Енакаева вновь сыграет девушку Алису. Актерский состав сериала пополнили Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и др.

Автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова рассказала, что после первого сезона к ней «притянулись истории людей о вере и невероятных событиях, которые вдохновили на работу над новым сезоном».

«С одной стороны, второй сезон — продолжение первого, даже с точки зрения атмосферы, за этим у нас следит оператор-постановщик Сергей Трофимов. С другой, мы создаем новую интонацию благодаря переносу места действия в Москву, — комментирует режиссер второго сезона Сергей Попов. — На интонацию продолжения влияет и то, что главным героем становится Юра. Мы рассказываем историю, смотря на мир его глазами — это иной взгляд, не тот, что был в первом сезоне».

Премьера второго сезона сериала «Монастырь» запланирована на 2025 год.