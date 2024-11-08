Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дени Вильнев хочет выдвинуть саундтрек «Дюны 2» на «Оскар» вопреки правилам

Согласно принципам Американской киноакадемии музыкальное сопровождение картины Вильнева не может участвовать в гонке за статуэтку

Автор обеих частей кинофраншизы «Дюна» Дени Вильнев считает, что саундтрек Ханса Циммера к последнему фильму должен быть номинирован на «Оскар». При этом музыка в ленте, предположительно, заимствует более двадцати процентов предыдущего саундтрека.

Согласно принципам Американской академии кинематографических искусств и наук музыкальное сопровождение картины Вильнева не может участвовать в гонке за статуэтку. Однако, по данным Variety, компания Warner Bros. все же подала заявку.

«Я думаю, это еще не конец», — заявил режиссер. По его словам, Циммер написал огромное количество композиций и в «Дюне: Часть вторая» звучит оригинальная партитура. Дени считает саундтрек одним из самых прекрасных произведений композитора. Он и Ханс также утверждают, что фильм — не сиквел, а продолжение истории, поэтому правила академии не могут применяться к нему.

«Было бы глупо и совершенно не кинематографично идти и писать новые темы для персонажей вместо того, чтобы расширять тему», — сказал Циммер.

Окажется ли музыка в шорт-листе на голосование, станет известно 9 декабря. Номинантов же объявят 17 декабря.