Дени Вильнев хочет выдвинуть саундтрек «Дюны 2» на «Оскар» вопреки правилам

«Я думаю, это еще не конец», — заявил режиссер. По его словам, Циммер написал огромное количество композиций и в «Дюне: Часть вторая» звучит оригинальная партитура. Дени считает саундтрек одним из самых прекрасных произведений композитора. Он и Ханс также утверждают, что фильм — не сиквел, а продолжение истории, поэтому правила академии не могут применяться к нему.