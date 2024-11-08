Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».