Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Deadline: Disney готовит еще одну кинотрилогию по «Звездным войнам»
Харрисон Форд в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»
Харрисон Форд в фильме «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»Источник: Газета.Ru

Киностудия Disney готовит новую трилогию фильмов по франшизе «Звездные войны» с участием кинорежиссера Саймона Кинберга. Об этом сообщил журнал Deadline со ссылкой на источники.

Предполагается, что новые части «Звездных войн» «дадут начало новой саге» и не будут продолжать события первых девяти фильмов. Продюсерами фильма выступят сам Кинберг и президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

До этого кинокомпания Disney закрыла сериал «Аколит» по «Звездным войнам» после первого сезона.

Премьера «Аколита» состоялась 4 июня. Выпущенные дебютные два эпизода собрали 4,8 млн просмотров в первый день, что оказалось самой большой премьерой на Disney+ текущего года. Однако шоу не смогло удержать рейтинги: его последняя серия получила самый низкий показатель просмотров среди финальных эпизодов по «Звездным войнам».