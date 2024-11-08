Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Бэтмена» ответил на обвинения в плохом воспитании сына

Бросивший женщину с ребенком Барри Кеоган заявил, что не является плохим отцом
Барри Кеоган
Барри КеоганИсточник: Legion-Media.ru

Актер Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Бэтмен», прокомментировал обвинения в его адрес в том, что он бросил возлюбленную с их двухлетним сыном. Его слова приводит издание The Independent.

По словам артиста, в социальных сетях его травят за халатное отношение к сыну, а также за решение бросить женщину с тогда еще новорожденным ребенком.

«Я не отсутствующий и не безответственный папа. Люди используют моего сына как боеприпас. Я считаю, что не стоит выставлять его напоказ в сеть, это справедливо в первую очередь по отношению к ребенку», — сказал Барри.

Кроме того, Кеоган заявил, что многие считают, что он в свои 32 не может быть хорошим отцом и воспитывать сына, потому что сам пережил трудное детство.

«Мое детство влияет на то, какой я родитель. У меня не было примера, как быть хорошим отцом. А некоторые, прочитав эту историю, говорят: “Ну, это не оправдание”. Но ведь это не так», — сказал он.