Звезда «Бэтмена» ответил на обвинения в плохом воспитании сына

Актер Барри Кеоган, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Бэтмен», прокомментировал обвинения в его адрес в том, что он бросил возлюбленную с их двухлетним сыном. Его слова приводит издание The Independent.
По словам артиста, в социальных сетях его травят за халатное отношение к сыну, а также за решение бросить женщину с тогда еще новорожденным ребенком.
«Я не отсутствующий и не безответственный папа. Люди используют моего сына как боеприпас. Я считаю, что не стоит выставлять его напоказ в сеть, это справедливо в первую очередь по отношению к ребенку», — сказал Барри.
Кроме того, Кеоган заявил, что многие считают, что он в свои 32 не может быть хорошим отцом и воспитывать сына, потому что сам пережил трудное детство.
«Мое детство влияет на то, какой я родитель. У меня не было примера, как быть хорошим отцом. А некоторые, прочитав эту историю, говорят: “Ну, это не оправдание”. Но ведь это не так», — сказал он.