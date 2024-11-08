Валентина Талызина раскрыла секрет успеха

«Но, прежде чем поймать эту удачу за хвост, артисту надо быть большим трудягой, не думать о красоте и славе, а работать, работать. Роль надо почувствовать только нутром. Я, например, работаю над ролью до момента, пока не стану мокрой», — призналась она.